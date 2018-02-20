"أورال فاغون زافود" ستزود الجيش الروسي بـ92 دبابة "تي 90 إم"

كشفت شركة "أورال فاغون زافود" الروسية، تفاصيل العقد الموقع مع وزارة الدفاع الروسية بقيمة 24 مليار روبل، لتزويد الجيش بـ 92 دبابة وبالإضافة إلى سرية مركبات قتالية.

وقد تم الإعلان عن توقيع العقد في شهر أغسطس من العام الماضي، خلال منتدى "الجيش - 2017" الذي أقيم في كوبينكا، إحدى ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

ووفقا للوثائق المنشورة، تعتزم وزارة الدفاع بين عامي 2018 و2019، الحصول على 30 دبابة من طراز "تي 90 إم"، 10 منها جديدة و20 الأخرى تم تحديثها من الدبابات الموجودة لدى الجيش.

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ومن المخطط أيضا له، أن تطلب الوزارة في نفس الفترة، 62 دبابة تم تحديثها إلى طراز "تي 80 بي في إم". هذه الدبابات على عكس ""تي 90" مجهزة بمحركات غاز توربينية وليس بمحركات الديزل

وبفضل العقد، ستسمح هذه الدبابات "تي 90 إم"، بتجهيز ثلاث كتائب مدفعية تضاف إلى عدة مئات من نفس الطراز، الموجودة لدى الجيش الروسي.

يشار إلى أن الجيل الجديد من دبابات "تي 14" (أرماتا) سينضم إلى القوات بعد عام 2019، لإجراء التجارب العملية عليه، لتبدأ بعد ذلك عملية الإنتاج التجاري في عام 2020.

المصدر: وكالات

إياد قاسم