موسكو وجاكرتا توقعان اتفاقيه لتوريد مقاتلات "سو- 35"

وقعت موسكو وجاكرتا عقدا لتوريد 11 مقاتلة من طراز "سو-35" متعددة الوظائف الروسية إلى إندونيسيا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء إنترفاكس.

ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر مطلع في جاكرتا قوله الخميس: "تم توقيع عقد مقاتلات سو -35"، دون أن يتطرق إلى أي تفاصيل إضافية.

وكان نائب مدير الهيئة الروسية للتعاون التقني- العسكري ميخائيل بيتوخوف، قال في وقت سابق إن موسكو وجاكرتا بصدد توقيع اتفاقية حول توريد طائرات مقاتلة من طراز سوخوي- 35.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن الجانب الروسي أخذ بعين الاعتبار خلال إعداد مسودة الاتفاقية جميع متطلبات القوانين الإندونيسية.

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ووفقا لشركة "سوخوي" فإن هذا الجيل من المقاتلات يستخدم تكنولوجيا الجيل الخامس، التي تساعدها على التفوق على نظيراتها من الفئة ذاتها.

وأهم ما يميز هذه الطائرة هو تصميمها الأيروديناميكي ومحركاتها المزودة بوحدات توجيه، توفر لها قدرة عالية على المناورة والقيام بحركات بهلوانية صعبة في الهواء، ما يمكنها من تفادي مختلف أنواع الصواريخ الموجهة والحرارية.

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان