روسيا تورد مقاتلات سوخوي - 35 لإندونيسيا

صرح نائب مدير الهيئة الروسية للتعاون التقني- العسكري ميخائيل بيتوخوف، بأن روسيا وإندونيسيا بصدد توقيع اتفاقية حول توريد طائرات مقاتلة من طراز سوخوي- 35 .

وقال بيتوخوف لوكالة "نوفوستي" الروسية خلال زيارته معرض " Singapore Airshow-2018" للطيران، الذي افتتح اليوم الثلاثاء، في سنغافورة :" لا تزال المباحثات بين الجانبين (الروسي والإندونيسي) حول توريد طائرات من طراز سوخوي- 35 مستمرة. ويسعى الجانبان إلى إنجاح الصفقة"، معربا عن أمله في أن يتفق الخبراء من كلا الجانبين على التفاصيل التقنية في وقت قريب.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن الجانب الروسي أخذ بعين الاعتبار خلال إعداد مسودة الاتفاقية مراعاة جميع متطلبات القوانين الإندونيسية.

وكان بيتخوف قد ذكر في وقت سابق لـ "نوفوستي"، أن موسكو تجري مباحثات مع جاكارتا حول توريد طائرات سوخوي لإندونيسيا، وأن الحديث عن مواعيد تسليم الطائرات والقيمة المالية للصفقة لا يزال مبكرا.

لكن السفير الإندونيسي لدى روسيا وحيد سوبريادي، صرح للوكالة ذاتها أواخر العام الماضي بأن بلاده ترغب بشراء 11 طائرة مقاتلة من روسيا.

المصدر: نوفوستي

علي الخطايبة