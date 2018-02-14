حملة استكشافية إلى "الأرض الجديدة" في القطب الشمالي

تنطلق حملة علمية روسية جديدة إلى أرخبيل "الأرض الجديدة" في القطب الشمالي بموافقة من وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو ودعم من المجمع الجغرافي الروسي.

وتعتبر البعثة إحدى أهم مهام الأسطول الروسي الشمالي لعام 2018.

وقال قائد الأسطول الأدميرال، نيكلاي يفمينوف، إن قرار إرسال البعثة من قوات الأسطول الشمالي لم يكن قرارا مفاجئا، بل أتى نتيجة تشكيل القيادة الاستراتيجية الروسية الموحدة عام 2014.

وتهدف الحملة إلى تعزيز حملات الفرق البحرية وتغطيتها لمساحات أكبر، بما في ذلك تدريباتها العسكرية في أحواض جزر المحيط المتجمد الشمالي، ما أوجب دراسة هذه الجزر بشكل دقيق.

ويؤكد الأدميرال، يفمينوف على ضرورة مواصلة هذه البعثات الاستكشافية، لأن في ذلك التزام بالتقاليد البحرية الروسية التي تمتد جذورها إلى قرون مضت، بالإضافة إلى أهميتها العلمية والتطبيقية.

ويعتبر أرخبيل" الأرض الجديدة"، أكبر الأرخبيلات الروسية في الشمال مساحة وامتدادا، ويسمى بوابة القطب الشمالي، لما اكتسبه من أهمية كشريان رئيس للسفن في المياه الشمالية، وتزداد هذه الأهمية في ضوء غناه بالثروات الطبيعية.

المصدر: "تاس"