بالفيديو.. صاروخ دفاع جوي روسي جديد يجتاز الاختبار بنجاح

نشرت وزارة الدفاع الروسية، فيديو لاختبار نظام صاروخي جديد للدفاع الجوي قام به عسكريون روس في ميدان التدريب بكازاخستان.

ويظهر الفيديو، الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، ومدته 52 ثانية لحظة إطلاق الصاروخ وانطلاقه في الفضاء.

وكانت صحيفة "النجمة الحمراء" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، قد أكدت في وقت سابق، نجاح تجربة إطلاق صاروخ جديد للدفاع الجوي .

المصدر: نوفوستي

نادر همامي