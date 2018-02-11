صورة نادرة للقاذفة "TU-95MC" وهي تشق طريقها في عباب السماء

نشرت القوات الجوفضائية الروسية صورة للقاذفة حاملة الصواريخ "TU-95MC" وهي تشطر الغيوم أثناء تحليقها في رحلة على ارتفاع شاهق.

وتظهر القاذفة وهي تفتح طريقا لها في عب الغيوم، التي بدت وكأنها سفينة عملاقة تمخر عباب البحر وتشق في الأمواج طريقا.

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القاذفة "TU-95MC" الاستراتيجية، تتميز بضخامة حجمها وبأربعة محركات، وبقدرتها على حمل القنابل والصواريخ، تم تصميمها منذ فترة الاتحاد السوفييتي، ودخلت الخدمة في 1956 وما زالت عاملة في القوات الجوية الروسية حتى الآن.

المصدر: مواقع روسية

نادر همامي