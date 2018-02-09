نيبينزيا يتحدث عن علاقاته مع هايلي

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نبينزيا، إن علاقاته الشخصية مع نظيرته الأمريكية، نيكي هايلي، جيدة جدا، متمنيا أن تتميز العلاقات بين موسكو وواشنطن بالدفء المماثل.

وأوضح نيبينزيا، في حديث لقناة "روسيا-24"، اليوم الجمعة: "العلاقات مع زملائي (في الأمم المتحدة) تتطور بشكل جيد جيدا، ولقيت استقبالا دفيئا ودعما من قبلهم عندما باشرت عملي، ولدي علاقات صداقة مع الكثير منهم، وليس فقط مع هؤلاء الذين يعتبرون حلفاء لنا".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "العلاقات بيننا خارج قاعة مجلس الأمن الدولي أو أي قاعة أخرى في أمانة الأمم المتحدة ودية للغاية، إننا نشكل ناديا للأصدقاء".

وتابع نيبينزيا: "أما علاقاتي مع نيكي هايلي فهي جيدة جدا ونتواصل باحترام متبادل بل وتعاطف ودفء".

وأكد المندوب الروسي: "أود أن تكون العلاقات بين دولنا مماثلة للعلاقات الشخصية بيننا".

يذكر أن فاسيلي نيبينزيا تولى منصب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في الـ 27 من يوليو/تموز الماضي بعد وفاة سلفه، فيتالي تشوركين، الذي شغل رئاسة البعثة الروسية لدى المنظمة الدولية 11 سنة، عن عمر يناهز الـ 65 عاما.

بدورها، شغلت نيكي هايلي منصب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة في الـ 27 من يناير/كانون الثاني الماضي مع تسلم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زمام السلطة في الولايات المتحدة، وحلت محل سامانثا باوير، عضو فريق الرئيس السابق، باراك أوباما.

المصدر: وكالات روسية

رفعت سليمان