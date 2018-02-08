الطيار الروسي يوارى الثرى في مسقط رأسه

تقام اليوم الخميس في مدينة فورونيج جنوب روسيا مراسم تشييع جثمان الطيار العسكري الرائد رومان فيليبوف، الذي قضى نحبه السبت المنصرم بعد إسقاط طائرته فوق إدلب.

ولقي فيليبوف الذي ترك في روسيا زوجة وطفلة في سن أربع سنوات حتفه، خلال اشتباك مع مسلحين بعد إسقاط طائرته من طراز "سو-25" فوق منطقة خفض التوتر في محافظة إدلب السورية.

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وأصيب الطيار الروسي بجروح بليغة أثناء تصديه بشجاعة حتى آخر لحظة للمتطرفين الذين كانوا حريصين على احتجازه، إلا أنه فجر نفسه بقنبلة لحظة اقترابهم منه.

ومنح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الطيار القتيل وسام بطل روسيا تقديرا لشجاعته وبطولته.

وولد فيليبوف في مدينة فورونيج عام 1984 وكان والده طيارا أيضا، وتخرج في الكلية الجوية العليا بمدينة كراسنودار، وتولى في نهاية المطاف منصب نائب قائد سرب للطائرات للهجومية.

المصدر: نوفوستي

نادر عبد الرؤوف