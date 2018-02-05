وزارة الدفاع تمنح الطيار فيليبوف لقب بطل الاتحاد الروسي

قدمت وزارة الدفاع الروسية تعازيها لذوي الطيار الروسي رومان فيليبوف الذي قتل في سوريا، معلنة أنه سيمنح لقب بطل الاتحاد الروسي بعد وفاته.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن فيليبوف، الذي أسقطت طائرته بصاروخ محمول على الكتف في سماء إدلب السبت الماضي، تمكن من الهبوط في منطقة يسيطر عليها إرهابيون، وبعد إصابته بجروح خطيرة خلال اشتباك مع المسلحين، فجرة نفسه بقنبلة يدوية.

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وأشار البيان إلى أن فيليبوف كان طيارا ذا خبرة، وأدى ببسالة عشرات المهام القتالية الخاصة بالقضاء على الجماعات الإرهابية الدولية ومرافقة قوافل المساعدات الإنسانية التي أرسلها مركز المصالحة الروسي في سوريا إلى المناطق المحررة من الإرهابيين.

وأضاف البيان أن وزارة الدفاع ستقدم لوالدي البطل القتيل ولعائلته كل الدعم والمساعدة المطلوبين.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

متري سعيد