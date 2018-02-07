الأمن الروسي يشن أوسع حملة على المؤسسات الحكومية في داغستان

شنت عناصر من الأجهزة الأمنية الروسية حملة مداهمات وتفتيش داخل كافة المؤسسات الحكومية في جمهورية داغستان شمالي القوقاز واعتقلت مسؤولين، حسبما نقلته مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن المداهمات والتفتيش طالت وزارتي المالية والصحة وإدارة الشرطة القضائية، وهيئات تعليمية وغيرها من المؤسسات الحكومية في داغستان.

وأضافت المصادر أن أفرادا من الحرس الوطني الروسي ورجال أمن من مناطق روسية مختلفة يقومون حاليا بتفتيش مراكز أمنية في داغستان، بدلا من الأمن المحلي.

وتهدف العملية إلى الكشف عن حقائق اختلاس أموال الميزانية ومكافحة الفساد في داغستان، وتأتي برعاية رئيس الجمهورية بالوكالة فلاديمير فاسيليف، الذي أقال حكومة الجمهورية أمس الثلاثاء.

ووقع فاسيليف في وقت سابق من اليوم مرسوما يقضي بتعيين أرتيوم زدونوف (وزير الاقتصاد في جمهورية تتارستان) في منصب رئيس حكومة داغستان، وذلك بعد أن أقر ذلك برلمان الجمهورية.

واحتجزت أجهزة الأمن الروسية أمس الاثنين القائم بأعمال رئيس حكومة داغستان بالإضافة إلى اثنين من نوابه وعدد من المسؤولين، وذلك للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد.

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المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين