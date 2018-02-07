 
مباشر
عاجل
روحاني: التعاون الروسي الإيراني التركي مؤثر في وحدة الأراضي السورية

لافروف: الأمريكيون ربما يخططون لتقسيم سوريا

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/juam

رجح  وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أثناء كلمة له اليوم في سوتشي، أن تكون الولايات المتحدة قد اعتمدت نهجا لتقسيم سوريا.

وقال لافروف: "يبدو جليا، أن الأمريكيين اعتمدت طريقة لتقسيم هذه الدولة، ولذلك نكثوا بالعهود التي قطعوها لنا بأن هدف تواجدهم الوحيد في سوريا، هو هزيمة داعش". 

وأضاف لافروف: لكن الأمريكيين راحوا يعلنون في الآونة الأخيرة أن تواجدهم في سوريا سيستمر حتى يتأكدوا من بدء عملية التسوية السياسية التي يجب أن تنتهي بتغيير النظام في دمشق، قائلا: "توجد خطط للتقسيم الفعلي لسوريا. ونحن نعلم ذلك وسنسأل الزملاء الأمريكيين كيف يتصورون ذلك".

المصدر: وكالات

إدوارد سافين

 

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة