لافروف: الأمريكيون ربما يخططون لتقسيم سوريا

رجح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أثناء كلمة له اليوم في سوتشي، أن تكون الولايات المتحدة قد اعتمدت نهجا لتقسيم سوريا.

وقال لافروف: "يبدو جليا، أن الأمريكيين اعتمدت طريقة لتقسيم هذه الدولة، ولذلك نكثوا بالعهود التي قطعوها لنا بأن هدف تواجدهم الوحيد في سوريا، هو هزيمة داعش".

وأضاف لافروف: لكن الأمريكيين راحوا يعلنون في الآونة الأخيرة أن تواجدهم في سوريا سيستمر حتى يتأكدوا من بدء عملية التسوية السياسية التي يجب أن تنتهي بتغيير النظام في دمشق، قائلا: "توجد خطط للتقسيم الفعلي لسوريا. ونحن نعلم ذلك وسنسأل الزملاء الأمريكيين كيف يتصورون ذلك".

المصدر: وكالات

إدوارد سافين