تفاصيل لحظة إسقاط "سو -25" الروسية فوق إدلب

كشف الطيار الذي كان يعمل تحت إمرة الرائد رومان فيليبوف، أنه حاول تغطية قائده من الجو بعد أن هبط بالمظلة عقب إسقاط طائرته "سو-25" فوق إدلب.

ونقلت صحيفة "النجمة الحمراء" عن قائد الطائرة الثانية "سو -25" في سرب فيليبوف، أنه كان أول من لاحظ لحظة الهجوم، وكان يطير في المقدمة وحذر قائده بأنه "مستهدف".

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ونقل هذا الطيار ما جرى من حوار في الجو في تلك اللحظات الثقيلة قائلا: "وعقب ذلك قال لي في هدوء كما لو أن الحديث يدور حول شيء عادي وثانوي: أصابوني. أصابوني تماما، حريق في المحرك الأيمن، والأيسر يصبح...".

RT

إلا أن الطيار الثاني، خالف الأوامر، وواصل تغطية قائده، وروى بهذا الشأن "بقيت في نفس المنطقة ونفذت عدة هجمات، استهدفت من خلالها عربات اقتربت من أجمة لأشجار الزيتون حيث كان فيليبوف. دمرت عربتين. رأيت المكان الذي نزل فيه رومان، لكن لم أر المعركة ذاتها.. اضطررت للمغادرة بما تبقى من وقود الطوارئ".

RT

الطيار رومان فيليبوف، قتل في 3 فبراير/شباط في إدلب بعد أن أسقطت طائرته الهجومية "سو – 25" بواسطة صاروخ مضاد محمول، وبعد أن هبط بالمظلة اشتبك مع الإرهابيين الذين أحاطوا به لفترة من الوقت، ثم فجر نفسه بقنبلة يدوية حين وصلوا إليه.

المصدر: lenta.ru

محمد الطاهر