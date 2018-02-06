لجنة الانتخابات المركزية الروسية تسجل بوتين مرشحا لانتخابات الرئاسة 2018

قررت لجنة الانتخابات المركزية الروسية تسجيل الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين مرشحا لانتخابات الرئاسة الروسية عام 2018.

واتخذت اللجنة قرارها بعد التأكد من التواقيع التي تم جمعها تأييدا لترشيح بوتين للانتخابات، والتي بلغ عددها 314 ألفا و837 توقيعا. وتم اعتبار 232 توقيعا غير صالحة.

وتسلم رئيس مكتب الشؤون القانونية لحملة فلاديمير بوتين الانتخابية، سيرغي كابيشيف، بطاقة المرشح لانتخابات الرئاسة نيابة عن بوتين.

Sputnik ANTON DENISOV

وأصبح بوتين ثالث المرشحين المسجلين رسميا من قبل لجنة الانتخابات المركزية الروسية بعد مرشحي الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي والحزب الشيوعي بافيل غرودينين.

ولا يزال 5 مرشحين آخرين، هم غريغوري يافلينسكي (حزب "يابلوكو") وبوريس تيتوف (حزب النمو) وسيرغي بابورين (اتحاد عموم الشعب الروسي) وكسينيا سوبتشاك (حزب "المبادرة المدنية") ومكسيم سورايكين (شيوعيو روسيا)، بانتظار قرار لجنة الانتخابات حول تسجيلهم.

المصدر: تاس

أنطون زوييف