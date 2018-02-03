خلل بمحطات التوليد يحرم 100 ألف شخص من الكهرباء في بطرسبورغ

بقي حوالي 110 آلاف شخص من سكان بطرسبورغ من دون كهرباء صباح اليوم السبت بسبب خلل أوقف عمل وحدات توليد الطاقة في عدة محطات توليد حرارية بالمدينة.

وذكرت وزارة الطاقة الروسية أن الخلل وقع في 3 محطات توليد حرارية وهي المحطة 14 " بيرفومايسكايا" والمحطة رقم 7" فاسيليوستروفسكايا" والمحطة رقم 15 " أفتوفسكايا" وهو ما تسبب بقطع التيار الكهربائي عن مناطق كيروف، وأدميرالاسكي وفاسيليوستروفسكي.

ولم تحدد الوزارة أسباب الخلل في المنظومة، لكن مديرية حالات الطوارئ بالمدينة ذكرت في بيان نشرته على موقعها في الانترنت، أن السبب كان حدوث تماس كهربائي في محطة " بيرفومايسكايا".

واستمر انقطاع التيار عدة ساعات وخلال ذلك كانت حرارة الجو في شوارع بطرسبورغ حوالي 4 درجات مئوية تحت الصفر.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين