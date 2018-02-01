تعيين غاتيلوف سفيرا لروسيا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما اليوم، عيّن فيه غينادي غاتيلوف في منصب المندوب الدائم لروسيا في مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

وبالإضافة لذلك تم تعيين غينادي غاتيلوف كذلك في منصب ممثل روسيا الاتحادية الدائم في مؤتمر نزع السلاح في جنيف.

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ونشر نص المرسوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية للكرملين في الإنترنت.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين