القضاء على داعشي خطط لعمل إرهابي في يوم الانتخابات الرئاسية الروسية

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، الخميس، تصفية داعشي خطط لشن عمل إرهابي في يوم الانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار القادم.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية بيانا عن هيئة الأمن الروسية، قالت فيه: "قامت دائرة الأمن الفيدرالية الروسية بإحباط مخطط عنصر إرهابي في مدينة نيجني نوفغورد، كان ينوي القيام بعمل تخريبي إرهابي في يوم الانتخابات الرئاسية القادمة في روسيا".

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وأضافت الهيئة: "الإرهابي مواطن من إحدى دول الجوار القريب، وأبدى مقاومة مسلحة خلال عملية اعتقاله، وتمت تصفيته من قبل الوحدات الخاصة التابعة لمصلحة الأمن الفدرالية".

وأشارت الهيئة إلى أنه "تم العثور لديه على عبوة ناسفة محلية الصنع ذات قدرة تفجيرية عالية ومعدات لتصنيع عدة أجهزة متفجرة أخرى، فضلا عن أسلحة نارية وذخائر".

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان