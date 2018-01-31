وزنها نصف طن.. روسيا تصمم مروحية مسيّرة واعدة

أعلنت مجموعة "روستيخ" الحكومية الروسية المختصة في مجال الطيران العسكري والمدني عن انطلاق اختبارات مروحية من دون طيار متطورة جديدة.

وأوضحت "روستيخ" أن شركة "مروحيات روسيا" التابعة لها قد أنتجت نموذجين أوليين من المروحية التي يبلغ وزنها 500 كيلوغرام، وقد انطلق اختبار أولهما.

وتصل حمولة المروحية حسب مواصفاتها إلى 150 كيلوغراما، وقادرة على التحليق على مدار أربع ساعات، بسرعة تصل إلى 150 كيلومترا في الساعة، وتدار من محطة أرضية مركبة على شاحنة "كاماز".

وأشار رئيس المجلس التنفيذي لـ"مروحيات روسيا" أندريه بوغينسكي إلى أن الطائرة المسيرة الجديدة من المروحيات الأولى من نوعها، حيث تمكن المصممون الروس من إحراز تقدم ملحوظ، ومن المخطط أن تنطلق الاختبارات الجوية للمروحية في النصف الثاني من العام الجاري.

وذكر أحد المدراء في "روستيخ" أناتولي سيرديوكوف أنه لدى المروحية الجديدة آفاق واعدة في الأسواق العسكرية والمدنية، موضحا أنها تستطيع، خلافا عن الطائرات المسيرة الحالية، نقل منظومات المراقبة المتطورة والأسلحة.

المصدر: نوفوستي

نادر عبد الرؤوف