بوتين: دحر الإرهابيين في سوريا أكد قوة الجيش الروسي

ذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العسكريين الروس استخدموا في عمليتهم ضد الإرهاب في سوريا 215 نوعا من الأسلحة المحدثة والواعدة، معتبرا أن دحر الإرهابيين أكد قوة الجيش الروسي.

وقال بوتين، في مؤتمر حول نتائج العملية الخاصة الروسية في سوريا، اليوم الثلاثاء: "دحر فصائل الإرهابيين في سوريا المزودين بشكل جيد أظهر قوة جيشنا وأسطولنا وأكد المدى العالي لفعالية وجودة السلاح الروسي".

وأضاف بوتين: "استخدم خلال العملية في سوريا، حسب معطيات وزارة الدفاع، أكثر من 215 نوعا من الأسلحة المحدثة والواعدة، وكذلك معظم المعدات العسكرية التي يجري استغلالها حاليا في قواتنا".

وشدد الرئيس الروسي على أن هذه الأسلحة والمعدات "أكدت بشكل عام قدراتها العالية".

ونوه بوتين نجاح اختبار الأسلحة عالية الدقة وطويلة المدى من أول استخدام والتي أطلقت من البحري والجوي، موضحا أن الحديث يدور بالدرجة الأولى عن الصواريخ الاستراتيجية المجنحة من طرازي "كاليبر" و"X-101".

كما لفت بوتين إلى أن القوات الروسية استخدمت أيضا في سوريا للمرة الأولى طائرات من الطيران الاستراتيجي الروسي والطائرات المسيرة، فيما شدد على أن "منظومات الدفاع الجوي من طرازي إس-400 وبانتزير بالتعاون مع المقاتلات أعادت هيمنة القوات الجوية الفضائية الروسية في المجال الجوي الروسي".

وأشاد بوتين كذلك بدور قوات الأسطول البحري العسكري الروسي، "التي وجهت ضربات مكثفة دقيقة إلى مواقع البنية التحتية للإرهابيين، وكذلك أشاد بعمل الطائرات الحربية من طراز "سو-33" و"ميغ-29ك" التي تنطلق من السفن الروسية.

المصدر: وكالات روسية

رفعت سليمان