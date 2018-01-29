نسور وصقور لحماية الكرملين

كشف مسؤول أمني روسي، عن إمكانية استخدام الصقور التي تحمي حرم الكرملين من الغربان، لحماية هذا القصر أيضا من الطائرات بدون طيار أو ما يعرف باسم "الدرون".

إلا أن هذا المسؤول اعتبر" إنه في الوقت الحالي لا يوجد أي داع لاعتماد هذه الطريقة لمكافحة وملاحقة "الدرون" بواسطة الصقور.

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وردا على سؤال عن إمكانية استخدام الصقور والنسور في مطاردة طائرات "الدرون" في حرم الكرملين، قال: " في أوروبا توجد هكذا تجربة، ولكن يجب علينا أن نعرف بأن إناث الصقور تزن حوالي 1.2 إلى 1.4 كيلوغرام، وهذا الوزن لا يعتبر كبيرا، الأمر الذي سيجعل من عملية القبض على "الدرون" صعبة حتى وإن كان حجم هذه الطائرات صغيرا".

وتابع قائلا إنه في الوقت الحالي يوجد عدد من الصقور وطيور البوم موضوعة في الخدمة.

يذكر بأن الكرملين يستخدم الصقور والنسور وحتى طائر البوم، لتخويف أسراب الغربان التي تفسد القباب الذهبية لهذا القصر التاريخي القائم في قلب موسكو.

وعلاوة على ذلك، تقوم الطيور الجارحة التي تحرس الكرملين باصطياد الطيور التي يمكن أن تلحق الأذى بالزي الرسمي لحراس الكرملين وزواره.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس