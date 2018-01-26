الإعلامية يكاترينا غوردون تنسحب من سباق الرئاسة الروسية

أعلنت الإعلامية يكاترينا غوردون عن سحب ترشيحها لانتخابات الرئاسة الروسية عام 2018.

وقالت غوردون التي ترشحت عن حزب "الأعمال الصالحة"، إنها لا تريد المشاركة في ما وصفته بـ "المسرحية". وأوضحت أنه المهم بالنسبة لها هو هل ستتمكن من جمع التواقيع.

وصرحت بأنها نفذت هذه المهمة بنجاح، وتمكنت من جمع 105 آلاف توقيع. كما أكدت أنها تعتزم تأسيس حزب سياسي خاص بها، يكون هدفه حماية الدستور وبناء "دولة اجتماعية" في روسيا.

هذا، ويواصل في الوقت الحالي 14 شخصا نشاطاتهم الانتخابية، حيث تم تسجيل اثنين منهم – مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي ومرشح الحزب الشيوعي الروسي بافيل غرودينين – رسميا كمرشحين لمنصب الرئاسة.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف