بوتين يحضر استعراضا لتحليق "البجعة البيضاء"

استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلعة جوية لطائرة قاذفة استراتيجية محدثة من طراز "تو-160 إم" أثناء زيارته مصنع "غوربونوف" لإنتاج الطائرات في مدينة قازان.

وتعد القاذفة "تو-160 إم" التي حصلت على اسم "البجعة البيضاء" نسبة إلى لونها وشكلها، من أكبر وأثقل الطائرات القتالية في العالم، حيث يبلغ طول جناحها أكثر من 55 مترا، ووزن الإقلاع 275 طنا.

وبفضل المحركات النفاثة الـ4 سرعة "البجعة" تصل سرعتها في الستراتوسفير إلى 2200 كيلومتر في الساعة ومداها 12000 كيلومتر.

وتزود القاذفة "تو-160 إم" بأجهزة إلكترونية حديثة من شركة "التكنولوجيات الإلكترونية اللاسلكية" الروسية مع العلم أن جزءا منها يستخدم في مقاتلة "تي-50" للجيل الخامس.

وأضيفت إلى الطائرة أيضا أجهزة الكمبيوتر ووسائل الحرب الإلكترونية الحديثة ونظام الملاحة الجديد ومنظومة التحكم في الأسلحة من الجيل الجديد .

وهي قادرة على إسقاط 40 طنا من القنابل على الهدف أو 12 صاروخا استراتيجيا مجنحا، وقادرة كذلك على حمل 24 صاروخا من طراز "أكس-15إس" وتطير هذه الصواريخ بسرعة تفوق سرعة الصوت.

وشاركت "البجعات البيضاء" بنشاط في توجيه الضربات إلى مواقع الإرهابيين في سوريا.

ويذكر أن النسخة المستحدثة للقاذفة "تو-160 أم" عرضت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في قازان.

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المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين