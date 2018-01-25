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عامل يطرح سؤالا.. فبادره بوتين بالعناق!

أخبار روسيا

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ابتهج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من سؤال تقدم به عامل في مصنع لإنتاج المحركات في مدينة أوفا بجمهورية باشكورتوستان، لدرجة أن الرئيس بوتين عانق هذا العامل كمكافأة تشجيعية.

وجاء ذلك خلال زيارة للرئيس الروسي أمس الأربعاء لـ"اتحاد أوفا الإنتاجي لصناعة المحركات"، وهي أكبر شركة مصنعة لمحركات الطائرات في روسيا والتي تأسست في 1925.

وأثناء حديثه مع العاملين في المؤسسة تقدم أحدهم باستفسار حول إمكانية إعادة إحياء تقليد قديم يتمثل بمنح الشركات والمؤسسات التي تتميز بأدائها أوسمة إنتاجية. فكان رد بوتين على ذلك "دعني أقبلكم ببساطة"، وقام بعناق العامل.

وأوضح بوتين أن منح الشركات أوسمة إنتاجية هو تقليد يعود إلى الحقبة السوفيتية، وخلالها تم القرار بإيقاف هذا التقليد، بسبب دراسة أظهرت أن منح أوسمة وجوائز للشركة ككل لم يكن حافزا لزيادة الإنتاجية، وتقرر منح المكافآت على الإنجازات الشخصية، وروسيا تواصل فعل ذلك.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي

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