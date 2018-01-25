عامل يطرح سؤالا.. فبادره بوتين بالعناق!

ابتهج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من سؤال تقدم به عامل في مصنع لإنتاج المحركات في مدينة أوفا بجمهورية باشكورتوستان، لدرجة أن الرئيس بوتين عانق هذا العامل كمكافأة تشجيعية.

وجاء ذلك خلال زيارة للرئيس الروسي أمس الأربعاء لـ"اتحاد أوفا الإنتاجي لصناعة المحركات"، وهي أكبر شركة مصنعة لمحركات الطائرات في روسيا والتي تأسست في 1925.

وأثناء حديثه مع العاملين في المؤسسة تقدم أحدهم باستفسار حول إمكانية إعادة إحياء تقليد قديم يتمثل بمنح الشركات والمؤسسات التي تتميز بأدائها أوسمة إنتاجية. فكان رد بوتين على ذلك "دعني أقبلكم ببساطة"، وقام بعناق العامل.

Путин обещал расцеловать работника уфимского завода Виктора Богомолова, но ограничился объятиями. Всё равно это победа, Виктор! pic.twitter.com/uHWJlYkRRw — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 24, 2018

وأوضح بوتين أن منح الشركات أوسمة إنتاجية هو تقليد يعود إلى الحقبة السوفيتية، وخلالها تم القرار بإيقاف هذا التقليد، بسبب دراسة أظهرت أن منح أوسمة وجوائز للشركة ككل لم يكن حافزا لزيادة الإنتاجية، وتقرر منح المكافآت على الإنجازات الشخصية، وروسيا تواصل فعل ذلك.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي