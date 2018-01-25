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العثور على رفات جثتين في منزل مسنة روسية

أخبار روسيا

العثور على رفات جثتين في منزل مسنة روسية
ZUMAPRESS.com-Alexey Sukhorukov
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أعلن مكتب التحقيقات الجنائي في ضواحي موسكو عن العثور على جثتين متحللتين في شقة مسنة متقاعدة في مدينة بودولسك الروسية.

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وقالت صاحبة الشقة البالغة من العمر 77 عاما، إن الجثتين تعودان لشقيقها وشقيقتها اللذين توفيا قبل نحو 8 أو 9 سنوات.

وأوضحت المتقاعدة أنها تركتهما في الشقة لعدم امتلاكها المال اللازم لدفنهما.

وبحسب المعلومات الأولية لدى السلطات، فقد عاش الأشقاء في هذه الشقة التي تملكها المتقاعدة منذ ثمانينيات القرن العشرين. وسيقوم خبراء الطب الشرعي بالتحقق من الجثتين وتحديد أسباب الوفاة وتاريخها.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو

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