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دعوة سوبتشاك لمأدبة فطور مع ترامب

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دعوة سوبتشاك لمأدبة فطور مع ترامب
Sputnik EVGENIA NOVOZHENINA
المرشحة للرئاسة الروسية، الإعلامية كسينيا سوبتشاك
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تلقت المرشحة للرئاسة الروسية الإعلامية كسينيا سوبتشاك، دعوة لحضور "فطور الصلاة الوطني" السنوي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت المتحدثة باسم سوبتشاك كسينيا تشودينوفا اليوم الأربعاء، أن سوبتشاك "قد تحضر هذه المراسم، لكن جدولها حافل بالفعاليات، وهي ستحضر إن كانت لديها إمكانية".

وأضافت أن سوبتشاك ستقوم بزيارة للولايات المتحدة، ستستغرق 3 أيام، ومن المقرر أن تعقد العديد من اللقاءات وتلقي كلمة في مختلف الفعاليات.

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يذكر، أن مراسم "فطور الصلاة الوطني" ينظمها سنويا الكونغرس الأمريكي مع مؤسسة Fellowship Foundation المسيحية في أول خميس من فبراير كل عام، فيما ستجرى مراسم هذه السنة للمرة الـ66 في تاريخها.

ومن المتوقع أن يحضر "فطور الصلاة الوطني" هذا العام نحو 3 آلاف من رجال الأعمال والسياسيين والشخصيات الاجتماعية والدينية من عشرات البلدان، بينهم 70 شخصية روسية.

المصدر: إنترفاكس

أنطون زوييف

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