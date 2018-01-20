زيارة محتملة لفريق من الكونغرس إلى روسيا

رجحت مصادر دبلوماسية أمريكية مطلعة زيارة فريق من أعضاء الكونغرس الأمريكي روسيا في إطار المساعي البرلمانية لرأب الصدع في العلاقات والتطبيع بين البلدين.

ولم تستبعد هذه المصادر أن تتم الزيارة خلال الأشهر الستة المقبلة، مضيفة أن "التحضير مستمر لزيارة وفد أمريكي آخر من أعضاء الكونغرس إلى روسيا، لم يتم البت النهائي فيها حتى الآن".

وسبق لوسائل إعلام أميركية وذكرت أن السيناتورين الجمهوريين رون جونسون، وجون باراسو قررا إلغاء زيارتهما إلى روسيا بعد رفض موسكو منح تأشيرتها لزميلتهما الديمقراطية جين شاهين.

من جهتها، رفضت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الاتهامات الموجهة للجانب الروسي بتعطيل زيارة رون جونسون وجون باراسو وجين شاهين إلى روسيا.

وذكر مصدر في السفارة، أن الجانب الروسي طرح على الأمريكان جملة من المقترحات لتنظيم هذه الزيارة، بما فيها منح التأشيرة للمشمولين في قائمة العقوبات الروسية، شريطة تعامل واشنطن بالمثل، إلا أن الأمريكيين رفضوا هذا المقترح".

إقرأ المزيد

وفي فترة سابقة ألتقى السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف السفير الأمريكي لدى روسيا جون هانتسمان، وبحث معه بعض القضايا وبينها، إعادة العلاقات البرلمانية إلى مجراها الطبيعي.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين





