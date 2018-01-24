موسكو تزوّد الأردن بأكبر مروحية في العالم!

زوّدت روسيا الأردن بمروحية ثقيلة متعددة المهام من نوع Mi-26T2 حسبما أكدت شركة "مروحيات روسيا" اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المكتب الصحفي للشركة قوله: "يسرنا الإعلان عن توريدنا إلى الأردن في الموعد المحدد، مروحية Mi-26T2 الثقيلة متعددة المهام بنسختها المدنية. تتمتع هذه الطائرة بمواصفات تقنية لا مثيل لها، وسوف تستخدم على نطاق واسع في تنفيذ المهام التي تستعصي على الطائرات الأخرى".

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وفي وقت سابق، نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأردنية بيانا يفيد بأن مروحية روسية من نوع Mi-26T2 قد أضيفت إلى أسطول القوات الجوية في المملكة. وأشار البيان إلى أن الطائرة جاءت كدفعة أولى، سيتبعها توريد عدة مروحيات من نفس الطراز.

المصدر: نوفوستي

متري سعيد