الموج يلقي بصواريخ سويدية على الساحل الروسي

ألقت الأمواج بصندوق يحتوي على صواريخ دفاع جوي من النوع المعتمد في الناتو على الساحل القريب من منتجع غلنجيك الروسي على البحر الأسود.

وذكر مصدر في خفر السواحل الروسي، أن بعض السكان المحليين أبلغوا السلطات عن صندوق مريب ملقى على الشاطئ.

وكشفت دورية من الخفر عن 4 قذائف معبأة في صندوق عليه العلامات التجارية للشركة السويدية "بوفورز".

وعلى الرغم من التلف الذي أصاب الصندوق الحديدي إلا أن الصواريخ كانت في حالة جيدة وتصلح للاستخدام.

إقرأ المزيد

وتقوم الشرطة المحلية والأجهزة المختصة في المنطقة بالتحري والتحقيق لتحديد ملابسات وظروف الحادث.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين