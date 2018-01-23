شويغو يشيد في فيتنام بمنظومات الدفاع الجوي الروسية

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي يقوم حاليا بزيارات رسمية لبعض بلدان آسيا، إن عدة دول تجري مباحثات مع روسيا حول توريد منظومات دفاع جوي من نوع "إس-400".

وتم توقيع عقد توريد منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس-400" إلى تركيا، التي بذلك أصبحت ثاني دولة في الناتو تحصل على نظم دفاع جوي صاروخية روسية.

وذكر مصدر في الوفد المرافق للوزير الروسي، أن اليونان كانت قد استوردت منظومات دفاع جوي روسية من طراز "إس-300" المعدلة.

إقرأ المزيد

وقال شويغو اليوم: "تعمل في الوقت الراهن بطاريتان من منظومة إس-400" تيرومف" في سوريا لضمان حماية جوية موثوقة لقاعدتي حميميم وطرطوس.

وأشاد الوزير بخصائص هذه المنظومات الصاروخية الفنية التي لا مثيل لها في العالم حتى الآن.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين