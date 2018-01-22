سلاح روسي مثالي بنظر الأمريكيين

اعتبرت مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية أن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية المدفعية "بانتسر –إس"، سلاح مثالي لصد الهجمات المكثفة باستخدام أسراب الدرونات القتالية.

وأشارت إلى أن هذه المنظومات أثبتت نجاعتها خلال العملية العسكرية الروسية في سوريا، وأسقطت الصواريخ والدرونات مرات عديدة .

فعلى سبيل المثال، تمكنت في ديسمبر 2017 من إصابة صاروخين أطلقهما مسلحون على قاعدة حميميم الجوية الروسية.

وأضافت المجلة، أن الصحفيين عادة لا يركزون اهتمامهم على منظومة "بانتسر إس" بسبب قصر مدى تأثيرها وذلك بخلاف منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "إس-400".

وأشارت إلى أن "بانتسر" يمكنها التصدي ليس فقط للصواريخ والدرونات بل للطائرات والمروحيات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

وأوضحت أن "بانتسر" منصوبة على عربة شاحنة وتستطيع التحرك وتغير مكان تواجدها بسرعة وبكل سهولة.

ويوجد في المنظومة مدفعان من عيار 30 ملم يطلق كل منهما 40 طلقة في الثانية وكذلك 12 صاروخا "أرض-جو" .

إقرأ المزيد

وفي بداية الشهر الجاري هاجمت الجماعات الإرهابية قاعدتي حميميم وطرطوس الروسيتين في سوريا بسرب من الدرونات ولكن منظومات "بانتسر" ووحدات الحرب الالكترونية الروسية الموجودة هناك تمكنت من صد الهجمة وأسقطت بعض الطائرات وسيطرت على درونات أخرى وأنزلتها.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين