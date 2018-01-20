شويغو يحذر من خطر الدرونات بعيدة المدى

أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن استعداد روسيا لتقاسم الخبرات مع ميانمار في مكافحة الدرونات بعيدة المدى التي يمكن استخدامها لشن الاعتداءات الإرهابية.

وذكر شويغو أن الجماعات الإرهابية استخدمت هذه الدرونات في محاولة اعتدائها مؤخرا على المرافق العسكرية الروسية في سوريا.

وقال شويغو السبت خلال لقاء القائد العام لقوات ميانمار المسلحة مين أونغ هلاين: "ظهر في سوريا نوع جديد من المخاطر والتهديدات الإرهابية، تجسدت في الدرونات القادرة على قطع أكثر من 100 كم، ونحن مستعدون لتبادل الخبرات مع ميانمار في مجال مكافحة هذه الدرونات".

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تجدر الإشارة إلى أن مشكلة مواجهة التهديدات الإرهابية تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة إلى ميانمار على خلفية الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين