 
مباشر

شويغو يحذر من خطر الدرونات بعيدة المدى

أخبار روسيا

شويغو يحذر من خطر الدرونات بعيدة المدى
Reuters
درون امريكي بعيد المدى - ارشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jrn1

أعرب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن استعداد روسيا لتقاسم الخبرات مع ميانمار في مكافحة الدرونات بعيدة المدى التي يمكن استخدامها لشن الاعتداءات الإرهابية.

 وذكر شويغو أن الجماعات الإرهابية استخدمت هذه الدرونات في محاولة اعتدائها مؤخرا على المرافق العسكرية الروسية في سوريا.

وقال شويغو السبت خلال لقاء القائد العام لقوات ميانمار المسلحة مين أونغ هلاين: "ظهر في سوريا نوع جديد من المخاطر والتهديدات الإرهابية، تجسدت في الدرونات القادرة على قطع أكثر من 100 كم، ونحن مستعدون لتبادل الخبرات مع ميانمار في مجال مكافحة هذه الدرونات".

إقرأ المزيد
الاتفاق على تيسير دخول السفن الحربية الروسية مياه وموانئ ميانمار

تجدر الإشارة إلى أن مشكلة مواجهة التهديدات الإرهابية تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة إلى ميانمار على خلفية الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين

 

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة