الكرملين يشرح سبب نشر فيديو لبوتين وهو يغطس في مياه جليدية

أعلن دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أنه تقرر نشر فيديو للرئيس فلاديمير بوتين وهو يغطس في مياه جليدية لأن الفعالية جرت بشكل علني وأمام الجمهور.

وقال ممثل الكرملين " كان هناك عدد كبير من المواطنين خلال قداس قصير حضره فلاديمير بوتين ولذلك قررنا نشر فيديو عن الفعالية. سابقا هذه الفعاليات كانت تجري بسرية أكبر".

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من جانبه أكد الكسندر فولكوف، رئيس المكتب الصحفي لبطريرك موسكو وعموم روسيا، أن الغطس في المياه لا يعتبر جزءا إلزاميا في فعاليات عيد الغطاس بل مجرد تقليد جيد وجميل. وقال إن كل شخص يجب أن يحدد بنفسه مدى قدرته على تحمل المياه الباردة جدا.

المصدر: لينتا رو

ادوار سافين