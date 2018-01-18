جيرينوفسكي يقرر تعاطي منشطات

أعلن فلاديمير جيرينوفسكي زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي والمرشح لانتخابات الرئاسة الروسية أنه قرر تعاطي منشطات من نوع الميلدونيوم.

ويستخدم الميلدونيوم، لعلاج مشكلات عدم انتظام ضربات القلب ونقص المغنيزيوم وحالات مرض السكري الأسري ولتحسين الأداء أيضا.

وقال متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي في تهكم، إن جيرينوفسكي قرر تعاطي المنشطات خلال الحملة الانتخابية للرئاسة الروسية للفوز على بوتين.

وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" قد وضعت مادة الميلدونيوم ضمن قائمة المواد المحظورة بدءا من عام 2016.

وأكد خبراء سوق الأدوية في أواخر العام الماضي مواصلة زيادة بيع الأدوية المصنوعة على أساس مادة الميلدونيوم في روسيا، وذلك بعد فضيحة رياضية حول هذا النوع من المنشطات.

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المصدر: "نوفوستي"

الكسندر توميلين