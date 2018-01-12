ثاني المرشحين للرئاسة الروسية يسجل رسميا

سجلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية رجل الأعمال بافيل غرودينين، الذي رشحه الحزب الشيوعي الروسي، مرشحا لانتخابات الرئاسة عام 2018.

وأصبح غرودينين المرشح الثاني الذي تم تسجيله رسميا لخوض انتخابات الرئاسة بعد زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعفاء غرودينين وجيرينوفسكي من جمع التواقيع للترشح، لكونهما يترشحان عن حزبين برلمانيين، فيما يتعين على المرشحين عن الأحزاب غير البرلمانية جمع 100 ألف توقيع، وعلى المرشحين المستقلين 300 ألف توقيع.

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يذكر، أن بافيل غرودينين ولد في موسكو عام 1960. وتخرج في معهد موسكو للهندسة الزراعية عام 1983، وعمل في قطاع الزراعة منذ الثمانينات. وهو حاليا مدير شركة "سوفخوز لينين" للمنتجات الزراعية.

ومنذ عام 1997 تم انتخابه نائبا في مجلس مقاطعة موسكو ثلاث مرات (في 1997 و2002 و2007)، وفي سبتمبر/أيلول 2017 تم انتخابه نائبا في المجلس المحلي لبلدة فيدنويه بمقاطعة موسكو.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي قرر مؤتمر الحزب الشيوعي الروسي ترشيح غرودينين للرئاسة الروسية. ومن اللافت أن هذه كانت المرة الثانية في تاريخ الحزب حيث تم ترشيح شخص آخر، غير زعيم الحزب غينادي زيوغانوف، للرئاسة الروسية. ولأول مرة تم ترشيح شخص من غير أعضاء الحزب.

وقدم غرودينين في نهاية الشهر الماضي أوراقه إلى لجنة الانتخابات المركزية وحصل على موافقة اللجنة. ومن المقرر أن يترأس زعيم الشيوعيين غينادي زيوغانوف، الذي ترشح للرئاسة الروسية 4 مرات، مقره الانتخابي.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف