كيف يطالع بوتين الأخبار في "تلغرام"؟

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطّلع على أنباء منشورة عبر تطبيق "تلغرام" "إذا استرعت اهتمامه".

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن بوتين لا يتابع شخصيا تدفق الأنباء، بل يطّلع عليها من موجز يضم أهم الأخبار المنشورة في شبكة الإنترنت وخاصة "تلغرام" على وجه الخصوص.

ووصف بيسكوف معظم الأنباء السياسية المنشورة عبر قنوات إخبارية في "تلغرام" بأنها "ضعيفة الجودة"، مضيفا أن تلك التي تستحق الاهتمام تدمج بالتأكيد في الموجز الرئاسي.

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من إعلان يلينا شميليوفا، المديرة المشاركة لحملة بوتين الانتخابية، أن الرئيس المنتهية ولايته قد يطلق قناة في "تلغرام" بصفته مرشحا مستقلا لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل.

وأضاف المدير المشارك الآخر لحملة بوتين الانتخابية ألكسندر روميانتسيف أن الرئيس الروسي سيطلق أيضا صفحات على "تويتر" و"فيسبوك".

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف