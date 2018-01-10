 
مباشر

فتاة روسية تصطدم بسيارة على تلة ثلوج!

أخبار روسيا

فتاة روسية تصطدم بسيارة على تلة ثلوج!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jq1w

اصطدمت شابة تبلغ من العمر 20 في جمهورية بورياتيا الروسية بسيارة عابرة وذلك عند تزحلقها على تلة من الثلج دون أن تنتبه إلى وجود السيارة في الأسفل.

ونجم عن الحادث إصابة الفتاة بكسور في عظم الترقوة والورك.

ويحب الروس صغارا وكبارا التزحلق على التلال الجليدية التي تنتشر في المدن وعند مداخل الغابات وتجهّز عادة بصب المياه على المنحدرات لتتجمد ويجري التزحلق عليها بواسطة زحافات خاصة ولكن هذه الهواية تترافق مع حوادث في بعض الأحيان.

المصدر: قناة NTV الروسية

إدوارد سافين

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة