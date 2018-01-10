فتاة روسية تصطدم بسيارة على تلة ثلوج!

اصطدمت شابة تبلغ من العمر 20 في جمهورية بورياتيا الروسية بسيارة عابرة وذلك عند تزحلقها على تلة من الثلج دون أن تنتبه إلى وجود السيارة في الأسفل.

Катание с горки на «ватрушке» для 20-летней бурятки закончилось больничной койкой. Девушка на скорости врезалась в бок проезжавшей мимо легковушки и сломала ключицу и бедро pic.twitter.com/of5w8UsPuU — НТВ (@ntvru) 9 января 2018 г.

ونجم عن الحادث إصابة الفتاة بكسور في عظم الترقوة والورك.

ويحب الروس صغارا وكبارا التزحلق على التلال الجليدية التي تنتشر في المدن وعند مداخل الغابات وتجهّز عادة بصب المياه على المنحدرات لتتجمد ويجري التزحلق عليها بواسطة زحافات خاصة ولكن هذه الهواية تترافق مع حوادث في بعض الأحيان.

المصدر: قناة NTV الروسية

إدوارد سافين