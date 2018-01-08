مدفيديف يدعو الروس لجز العشب

دعا رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف مواطنيه ملاّك الأراضي، إلى جز الأعشاب وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها، وذلك ضمن عدة تعديلات أقرّها على نظام مكافحة الحرائق.

التعديلات الجديدة ستطبق على ملاك الأراضي الواقعة على حدود المناطق السكنية، وكذلك أصحاب البساتين والحقول الزراعية والبيوت الريفية.

وجاء في وثيقة القانون: "أصحاب الأراضي الزراعية ملزمون باتخاذ التدابير الضرورية لحماية الأراضي من الزراعة المفرطة ونمو الأعشاب الضارة، وكذلك تجميع التبن في المتابن بطريقة حضارية".

وحظر القانون رمي السجائر وعيدان الثّقاب المشتعلة من نوافذ القطارات والسيارات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2017 نظم أسلوب التعامل مع المصابيح والمداخن.

وحددت الوثيقة قواعد استخدام السوائل والمواد القابلة للاشتعال، وحظر وضع شماعات تعليق الملابس بالقرب من مصادر النار المفتوحة، وكذلك ضرورة اقتناء طفّاية حريق واحدة على الأقل.

المصدر: لينتا. رو

هاشم الموسوي