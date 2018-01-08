قديروف: يجب وقف الجنون العسكري الأمريكي

حذر رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف من أن الولايات المتحدة، تعتزم جر الشرق الأوسط برمته إلى أتون الحرب، ودعا إلى منع حدوث ذلك.

وكتب زعيم الشيشان على حسابه في "تيليغرام": "لم تعد هناك حاجة بتاتا لتأكيد نية واشنطن في دفع الشرق الأوسط برمته نحو الحرب. تحتاج الولايات المتحدة لمناطق ساخنة حول حدود روسيا يقتل فيها الناس بعضهم البعض".

ويرى رمضان قديروف أن الولايات المتحدة لم تعد تخفي مآربها "وهي تجلب وتفرض "ديمقراطيتها" بالنار والدماء".

وأضاف رئيس جمهورية الشيشان القول: "يجب وقف الجنون العسكري للولايات المتحدة. وعلى شركائنا الأوروبيين أن يفهموا أن روسيا تقف إلى جانب العدالة والمحافظة على الحياة على الأرض".

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وفي وقت سابق اتهم الرئيس قديروف، الولايات المتحدة بالنفاق.

المصدر: غازيتا رو

ادوارد سافين