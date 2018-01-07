"سور عظيم" يظهر بين الصين وروسيا!

برز سور جليدي عظيم بارتفاع 20 مترا ممتد لعدة عشرات من الكيلومترات، في مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، التي تقع على الحدود مع روسيا.

ويظهر في الفيديو الذي نشر على موقع يوتيوب، الجدار الجليدي الذي نشأ في بحيرة خانكا الواقعة بين حدود مقاطعة بريمورسكي كراي الروسية ومقاطعة هيلونجيانغ شمالي شرق الصين.

وتشكل الجدار الجليدي بأسباب طبيعية، تمثلت في رياح قوية دفعت أجزاء من الجليد إلى منطقة معينة من جميع أنحاء البحيرة، بالإضافة إلى درجات حرارة منخفضة.

جدير بالذكر أن الجدار الجليدي الضخم، الذي يمكن مشاهدته في بحيرة خانكا لا يظهر سنويا.

المصدر: وكالات