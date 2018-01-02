الهند تشتري قنابل من روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الهندية في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن وزيرة الدفاع ، نيرمالا سيثارامان، صادقت على طلب شراء قنابل جوية من روسيا لحساب سلاح الجو الهندي.

وقال بيان وزارة الدفاع الهندية في هذا الشأن: "الأمر يتعلق بشراء 240 قنبلة جوية من شركة روس أوبورون إكسبورت الروسية بقيمة مالية مقدارها 196 مليون دولار".

وأضاف البيان: "تعد هذه القنابل من الأسلحة المتطورة، وسبق أن استخدمت في سلاح الجو الهندي، وتهدف هذه الصفقة لملء النقص من هذا النوع من الأسلحة لدى القوات الجوية الهندية، وكذلك تعزير قدرتها الهجومية".

وقد صادقت وزيرة الدفاع الهندية على صفقة صواريخ مضادة للطائرات من إسرائيل من نوع "باراك"، وتقدر قيمة الصفقة بـ 72 مليون دولار.

وحول صفقة الصواريخ مع إسرائيل أفاد بيان آخر صدر عن وزارة الدفاع الهندية بأن "هذه الصواريخ من طراز " أرض- جو"، وستزود بها السفن البحرية للتصدي للصواريخ التي ستستهدف أسطولنا البحري".

المصدر: نوفوستي

علي الخطايبة