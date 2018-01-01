شرق روسيا متاح للأجنبي بتأشيرة إلكترونية

بدأ في يوم 1 يناير 2018 سريان مفعول نظام التأشيرات المبسط للأجانب في منطقتين جديدتين من الشرق الأقصى الروسي – جزيرة سخالين وشبه جزيرة كامتشاتكا.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم البدء بالعمل بالنظام المبسط لدخول المواطنين الأجانب إلى الشرق الأقصى الروسي في عام 2017 الماضي.

وحتى الآن كان هذا النظام ساري المفعول فقط في نقطة التفتيش البحرية في فلاديفوستوك، وفي مطار كنيفيتشي في إقليم بريموريه.

وبفضل النظام الجديد يعتبر الشرق الأقصى المنطقة الوحيدة في روسيا حيث يستطيع المواطن الأجنبي دخول الأراضي الروسية عن طريق استخدام التأشيرة الإلكترونية.

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وبات من الآن فصاعدا من الممكن دخول روسيا بهذه الطريقة عبر نقاط العبور الحدودية بواسطة السكك الحديدية "خاسان"، و"بوغرانيتشني"، و"ماخالينو"، وكذلك نقطتي العبور البريتين بواسطة السيارات "توري روغ" و"بولتافكا"، وكذلك نقطتي التفتيش البحريتين "زاروبينو" و"بوسيت". ويمكن لحاملي التأشيرات الإلكترونية كذلك استخدام نقطتي العبور البحريتين "كورساكوف" (في سخالين) و"بيتروبافلوفسك" (في كامتشاتكا). وهكذا، ووفقا للمخطط الجديد باتت هناك 11 نقطة عبور إلى روسيا بواسطة التأشيرات الإلكترونية.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين