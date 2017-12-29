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"داعش" يتبنى تفجير بطرسبورغ

أخبار روسيا

Globallookpress Valya Egorshin/ ZUMAPRESS.com
موقع التفجير في سان بطرسبورغ
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أعلن تنظيم "داعش"، مساء الجمعة، مسؤوليته عن التفجير الإرهابي، الذي وقع، يوم 27 ديسمبر/كانون الأول، في مركز تجاري في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وقال التنظيم، في بيان نشرته وسائل إعلام تابعة له ونقلته وكالة "رويترز"، وموقع "SITE" الأمريكي الخاص بمراقبة أنشطة التنظيمات المتطرفة في الإنترنت، إن الهجوم نفذته "مفرزة أمنية من جنود الخلافة" بواسطة عبوة ناسفة.

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وكانت مدينة سان بطرسبورغ الروسية، شهدت مساء الأربعاء، تفجيرا ضرب محلا تجاريا من مجموعة "بيريكريوستوك" في جادة كوندراتييفسكي بالقرب من وسط المدينة، أسفر عن إصابة 13 شخصا.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن العبوة الناسفة كانت تحتوي على قطع معدنية وأن قوتها تعادل 200 غرام من مادة TNT.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التفجير عمل إرهابي، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا للوقوف على حيثياته.

المصدر: SITE + رويترز + وكالات روسية

رفعت سليمان

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