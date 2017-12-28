الكرملين: هذا ما يدل على أن تفجير سان بطرسبورغ عمل إرهابي!

أوضح الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، لماذا اعتبرت السلطات الروسية التفجير في سان بطرسبورغ أمس الأربعاء عملا إرهابيا.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس، تعليقا على التفجير إنه "تم استخدام مواد معدنية قاتلة، ولذلك هو عمل إرهابي. ولكن لا يفضل أن تصدر تعليقات بهذا الصدد عن الكرملين، بل توجيه الأسئلة إلى الزملاء في الأجهزة الأمنية".

وأكد بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين على اتصال دائم بالأجهزة الأمنية بشأن التحقيق في التفجير. وقال إن "هذه الظاهرة (الإرهاب) يجب محاربتها بلا هوادة، وينبغي توحيد جهود كافة دول العالم لمكافحتها".

وأضاف أنه في بعض الأحيان يتسنى توحيد الجهود، في إشارة إلى إحباط عمل إرهابي في سان بطرسبورغ في وقت سابق، بعد تلقي إشارة من الأجهزة الأمنية الأمريكية.

إقرأ المزيد

وأضاف أن الكرملين لا يعتبر تفجير بطرسبورغ الأخير نتيجة لإهمال الأجهزة الأمنية، ردا على سؤال بهذا الخصوص.

كما رفض بيسكوف الطرح بأن بطرسبورغ أصبحت أكثر عرضة للهجمات الإرهابية، مشيرا إلى أن "الإرهاب يمثل خطرا على أي مدينة في العالم".

بيسكوف: على جهاز الأمن أن يتعامل بشدة مع من يخطط لتنفيذ هجمات في روسيا

وتعليقا على تصريح الرئيس بوتين بأنه وجه تعليمات لرئيس جهاز الأمن الفدرالي الروسي بالتعامل مع الإرهابيين وفقا للقانون أثناء اعتقالهم، وتصفيتهم بأرضهم في حال كانوا يمثلون خطرا على حياة منتسبي الأجهزة الأمنية، أوضح بيسكوف أن "الحديث يدور عمن يخطط لتنفيذ هجمات إرهابية على أراضي بلادنا".

وأضاف أن هذا التصريح على لسان رئيس الدولة يدل على عزمه مواصلة العمل بهدف مكافحة الإرهاب.

هذا، وقد شهدت مدينة سان بطرسبورغ الروسية مساء أمس الأربعاء تفجيرا بمحل تجاري في جادة كوندراتييفسكي بالقرب من وسط المدينة، أسفر عن إصابة 13 شخصا. ووصف الرئيس بوتين الحادثة بأنها عمل إرهابي.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف