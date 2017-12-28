بوتين يكافئ ضباطا وجنودا أبلوا بلاء حسنا في سوريا

يقلد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، جنودا وضباطا تميزوا خلال مشاركتهم في العملية العسكرية في سوريا جوائز وأوسمة، في حفل يقام في الكرملين لهذا الغرض.

وجاء في بيان أصدره الكرملين: "يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين في قصر الكرملين، يوم 28 ديسمبر/كانون الأول، بعسكريي القوات المسلحة الروسية الذين شاركوا في عملية مكافحة الإرهاب في الجمهورية العربية السورية. وسيقلد الرئيس خلال اللقاء العسكريين الذين تميزوا خلال أدائهم المهام الخاصة في سوريا جوائز دولة".

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وذكر البيان أنه تمت دعوة أكثر من 600 عسكري وضابط من جميع الوحدات التابعة للقوات المسلحة الروسية إلى هذا الحدث الرسمي.

وكان الرئيس الروسي، قد أوعز خلال زيارة أولى قام بها لقاعدة حميميم، في سوريا، يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ببدء سحب جزء كبير من القوة العسكرية الروسية إلى نقاط تمركزها الدائمة على الأراضي الروسية، مع الحفاظ على قاعدتين عسكريتين روسيتين على الأراضي السورية في كل من مطار حميميم ومرفأ طرطوس.

وأشاد بوتين في كلمة له أمام العسكريين الروس في حميميم، بتنفيذهم مهامهم القتالية بنجاح وبإسهامهم في الحفاظ على سوريا كدولة حرة ومستقلة وذات سيادة، وتهيئة الظروف الملائمة للتسوية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقيم بوتين "عاليا" خلال اجتماع موسع لكبار الضباط في وزارة الدفاع، أداء الجيش الروسي في ملاحقة وتدمير الإرهابيين الدوليين في سوريا.

ولفت الرئيس الروسي إلى حقيقة أنه كان ينتشر في سوريا جيش كامل من الإرهابيين ، منظم تنظيما جيدا ومسلحا، يهدد بشكل مباشر روسيا والعالم أجمع.

وأكد أن انتصار الجيش الروسي سيبقى دائما في الذاكرة، وأن أسر الجنود القتلى سيحصلون دائما على دعم الدولة ومساعدتها.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس