حزب "رودينا" يدعم ترشيح بوتين لرئاسة روسيا

تبنى مؤتمر حزب "رودينا"(الوطن) الروسي، يوم الأربعاء، بالإجماع قرارا بدعم ترشيح الرئيس فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية المقررة في روسيا.

إقرأ المزيد

وقال ألكسي جورافليف، نائب رئيس مجلس الدوما، رئيس حزب" رودينا"، الذي أعلن نتائج التصويت المفتوح للمندوبين إلى المؤتمر، "إن القرار تم تبنيه بالإجماع".

وعقد مؤتمر قبل الانتخابات لحزب "رودينا" اليوم الأربعاء في موسكو، وذكر المكتب الإعلامي للحزب في وقت سابق، أن المؤتمر الحزبي سيتخذ قرارا يدعم رسميا ترشيح بوتين للانتخابات الرئاسية في البلاد.

وكان جورافليف رئيس الحزب قد صرح لوكالة "نوفوستي" في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن حزب رودينا، في حالة ترشح الرئيس الحالي، سيقوم جنبا إلى جنب مع كونغرس الجماعات الروسية و"حركة دون"، بتعبئة الناخبين الوطنيين دعما لبوتين.





إقرأ المزيد

وفى وقت سابق، أعلن حزب "روسيا المتحدة" تأييده لترشيح بوتين للانتخابات الرئاسية. كما دعم حزبا "روسيا العادلة" و "المنصة المدنية" في مؤتمريهما اللذين عقداهما يوم الاثنين ترشيح رئيس الدولة الحالي للرئاسة. وفى اليوم التالي، قرر الحزب البيئة الروسي "الخضر" في المؤتمر أيضا دعم بوتين في الانتخابات القادمة.

وستجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا يوم الـ18 مارس/آذار المقبل، وبدأت الحملة الانتخابية رسميا في الـ18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس