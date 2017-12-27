موسكو تتهم الخارجية الأمريكية بالتدخل في عملية الانتخابات في روسيا

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية تصريحات الخارجية الأمريكية بشأن رفض لجة الانتخابات الروسية تسجيل المعارض أليكسي نافالني مرشحا لانتخابات الرئاسة، تدخلا مباشرا في الانتخابات الروسية.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن "هذا التصريح للخارجية الأمريكية، والذي لن يكون وحيدا، حسب قناعتي، هو تدخل مباشر في عملية الانتخابات وكذلك في شؤون الدولة الداخلية".

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وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن موقف الخارجية الأمريكية مثير للسخرية، لأن الأمريكيين هم الذين أطلقوا على "RT" و"سبوتنيك" تسمية "عملاء أجانب" ويلاحقون وسائل الإعلام الروسية في مختلف أنحاء العالم ويخصصون أموالا هائلة لمواجهة ما يسمى "الدعاية الروسية".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية كلاي نويل قد أعرب في وقت سابق عن قلقه بشأن اتخاذ لجنة الانتخابات المركزية الروسية قرارا يوم الاثنين برفض تسجيل المعارض أليكسي نافالني مرشحا للانتخابات الرئاسية التي ستجري في مارس عام 2018 المقبل.

المصدر: "تاس"

ياسين المصري