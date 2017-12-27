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الأوراق التي طلبتها لجنة الانتخابات الرئاسية من بوتين

أخبار روسيا

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رفع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم إلى لجنة الانتخابات الروسية أوراق ترشّحه لانتخابات الرئاسة الروسية المزمعة في مارس 2018 فيما السؤال: ما هي الوثائق التي أبرزها بوتين حسب الأصول؟

  • طلب خطي للترشّح لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية
  • إخطار من المترشح يؤكد فيه للجنة الانتخابات جمع فريق حملته الانتخابية أوراق أعضائه حسب الأصول
  • طلب خطي من المترشح بتسجيل فريق حملته الانتخابية لدى لجنة الانتخابات
  • إقرار بقيمة الدخل السنوي ومصدقة من دائرة العقار حول ممتلكات المرشح
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بوتين يقدم أوراق ترشّحه للجنة الانتخابات الروسية
  • طلب خطي لقبول تسجيل وكيل المرشح المالي
  • موافقة خطية من وكيل المترشّح على قبول تكليفه
  • صورة عن بطاقة هوية المترشّح الشخصية
  • صورة عن الشهادة التعليمية التي يحملها المترشّح
  • مصدّقة من الجهة التي يعمل فيها المترشّح

المصدر: "إنترفاكس"

صفوان أبو حلا

 

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