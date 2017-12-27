الأوراق التي طلبتها لجنة الانتخابات الرئاسية من بوتين

رفع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم إلى لجنة الانتخابات الروسية أوراق ترشّحه لانتخابات الرئاسة الروسية المزمعة في مارس 2018 فيما السؤال: ما هي الوثائق التي أبرزها بوتين حسب الأصول؟

طلب خطي للترشّح لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية

إخطار من المترشح يؤكد فيه للجنة الانتخابات جمع فريق حملته الانتخابية أوراق أعضائه حسب الأصول

طلب خطي من المترشح بتسجيل فريق حملته الانتخابية لدى لجنة الانتخابات

إقرار بقيمة الدخل السنوي ومصدقة من دائرة العقار حول ممتلكات المرشح

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طلب خطي لقبول تسجيل وكيل المرشح المالي

موافقة خطية من وكيل المترشّح على قبول تكليفه

صورة عن بطاقة هوية المترشّح الشخصية

صورة عن الشهادة التعليمية التي يحملها المترشّح

مصدّقة من الجهة التي يعمل فيها المترشّح

المصدر: "إنترفاكس"

صفوان أبو حلا