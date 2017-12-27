بوتين يقدم أوراق ترشّحه للجنة الانتخابات الروسية

وصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى مقر اللجنة المركزيةللانتخابات الروسية ليقدم شخصيا أوارق ترشّحه لانتخابات الرئاسة الروسية المزمعة في مارس 2018.

ومن المنتظر أن تقبل لجنة الانتخابات بعد التحقق من اكتمال الأوراق التي تقدم بها بوتين، تسجيل "فريق الناخبين" المؤيد لترشحه.

وبعد قبول تسجيل "فريق الناخبين"، سيبدأ جمع تواقيع المواطنين المؤيدين لترشح بوتين، حيث يتعين عليه جمع تواقيع 300 ألف مواطن، قياسا بباقي المرشحين المستقلين الذين تطالبهم التشريعات الانتخابية بجمع تواقيع 100 ألف مواطن، نظرا لتمتع الرئيس الحالي بما يسمى بـ"الموارد الإدارية" التي تساعده تلقائيا في توسيع أرضية تأييده.

يتبع..