رجال الأمن يدخلون معمل "مينشفيك" بموسكو

أعلن المتحدث الصحفي باسم قيادة شرطة العاصمة الروسية يوري تيتوف، أن عناصر من الشرطة والحرس الوطني الروسي، دخلوا إلى مبنى معمل "مينشفيك" لصناعة الحلويات بموسكو.

وقال ممثل الشرطة للصحفيين: "يوجد داخل المبنى في الوقت الراهن عناصر من الوحدات الخاصة وهناك أيضا بعض رجال الشرطة والحرس الوطني الروسي، ويجري البحث عن المشتبه به داخل المؤسسة".

وأشار إلى أن عملية تطهير المبنى لا تزال مستمرة لأن مساحة المؤسسة الواقعة في شرق موسكو، كبيرة.

تجدر الإشارة إلى أن المالك السابق للمؤسسة المذكورة قام في وقت سابق من اليوم بقتل أحد حراس المعمل وإصابة شخصين آخرين بجروح، ومن ثم احتجز عدة أشخاص كرهائن هناك.

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين