بوتين يلتقي الأطفال في ساحة الكرملين
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التقى الرئيس فلاديمير بوتين في ساحة الكرملين بالأطفال الذين وصلوا إلى العاصمة الروسية للمشاركة في احتفالات عيد رأس السنة.
جدير بالذكر أن التلاميذ المتفوقين والفائزين في الأولمبياد الأكاديمي، وأطفال دور الأيتام يزورون بشكل تقليدي الكرملين للمشاركة في احتفالات عيد رأس السنة.
يشار إلى أنه تمت دعوة أكثر من 5 آلاف تلميذ من المناطق الروسية للمشاركة في هذه الفعالية.
المصدر: الكرملين
ألكسندر توميلين
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