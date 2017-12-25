بوتين يعقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الروسي لبحث الوضع في سوريا

أعلن دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين قد بحث في جلسة طارئة اليوم مع أعضاء مجلس الأمن الروسي مستقبل التسوية في سوريا.

وأضاف بيسكوف: "تحدث المجتمعون بالتفصيل عن مستقبل التسوية في سوريا في ضوء الجولة الأخيرة من مفاوضات السوريين في أستانا، وتبادلوا وجهات النظر حول التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع في سوتشي. كما بحثوا القضية الشرق أوسطية، وجملة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الروسية".

إقرأ المزيد

وذكر بيسكوف أنه حضر الاجتماع كل من سيرغي شويغو وزير الدفاع، وفياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس "الدوما"، وفالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، وألكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الفدرالي الروسي وغيرهم من كبار المسؤولين.

المصدر: "إنترفاكس"

صفوان أبو حلا